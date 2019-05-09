В ЕС обеспокоены заявлениями Ирана о ядерном договоре

КИЕВ. 9 мая. УНН. В ЕС обеспокоены заявлением Ирана в отношении его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий относительно ядерной программы страны. Об этом говорится в совместном заявлении Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства относительно СВПД, передаёт УНН.