В ЕС обеспокоены заявлениями Ирана о ядерном договоре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В ЕС обеспокоены заявлением Ирана в отношении его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий относительно ядерной программы страны. Об этом говорится в совместном заявлении Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства относительно СВПД, передаёт УНН.
“Мы с большой обеспокоенностью отмечаем заявление, сделанное Ираном в отношении его обязательств по СВПД. Мы по-прежнему полностью привержены сохранению и полному осуществлению СВПД, ключевого достижения глобальной архитектуры ядерного нераспространения, что отвечает интересам безопасности всех”, — говорится в заявлении.
Кроме того, в заявлении страны призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с совместный всеобъемлющий план действий “и воздерживаться от любых эскалационных шагов”.
“Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать соблюдение Ираном на основе выполнения Ираном своих обязательств, связанных с ядерной областью, в соответствии с СВПД и ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия). В этой связи мы напоминаем о ключевой роли МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) в мониторинге и проверке выполнения Ираном своих обязательств в ядерной области”, — сказано в заявлении.
Страны заявили, что полны решимости и впредь прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном.
“Мы призываем страны, не являющиеся участниками СВПД, воздерживаться от любых действий, которые препятствуют способности остальных сторон полностью выполнять свои обязательства”, — подчеркнули в заявлении.
Ранее Иран откажется от ряда обязательств по ядерным соглашениям.
Позже Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны Запада присоединиться к санкциям Вашингтона против Ирана и перестать вести дела с Исламской Республикой.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов.