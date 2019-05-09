Помпео призвал страны Запада присоединиться к санкциям США против Ирана

КИЕВ. 9 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны Запада присоединиться к санкциям Вашингтона против Ирана и перестать вести дела с Исламской Республикой. Об этом Помпео сообщил для газеты The Daily Telegraph, находясь с визитом в Великобритании, передает УНН.