Помпео призвал страны Запада присоединиться к санкциям США против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны Запада присоединиться к санкциям Вашингтона против Ирана и перестать вести дела с Исламской Республикой. Об этом Помпео сообщил для газеты The Daily Telegraph, находясь с визитом в Великобритании, передает УНН.
"Мы думаем, что идеальное развитие событий заключалось бы в том, чтобы каждая страна присоединилась к существующему сегодня режиму санкций", - сказал глава Госдепартамента. "Мы считаем, - продолжил Помпео, - что отказ Ирана в праве на благосостояние для того, чтобы разжигать терроризм, чтобы продолжать испытания своих баллистических ракет и своей ядерной программы - это хорошее дело".
Еще один плюс санкций политики против Тегерана, как считает глава Госдепартамента, заключается в том, что эта политика "позволит иранскому народу найти демократию, которую он по праву заслуживает".
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"Я убежден в том, что иранский народ не хочет того, что предлагает ему руководство Исламской Республики", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, задача Вашингтона "заключается не в том, чтобы нанести ущерб иранскому народу".
"Наша цель заключается в том, чтобы Иран стал вести себя как нормальная страна", - пояснил госсекретарь.
Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов.
Дональд Трамп продолжил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Согласно сообщению государственной иранской информационного агентства IRNA, Иран планирует "постепенно уменьшить свои обязательства", закрепленные в ядерной сделке, из которой год назад вышли Соединенные Штаты Америки.