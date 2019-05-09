Франція продовжить співпрацю з Іраном після санкцій Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Після того, як президент США Дональд Трамп ввів проти Ірану санкції за його часткову відмову дотримуватися умов ядерної угоди, Франція заявила про свою рішучість забезпечити не тільки повне дотримання ядерного угоди, а й збереження іранських фінансових та експортних каналів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Таку заяву зробив заступник офіційний представник МЗС країни Олів'є Говена.
Париж "прагне до того, щоб угода, ключове для міжнародної безпеки і міжнародного режиму нерозповсюдження (ядерної зброї), було повністю виконано". "Важливо уникати будь-яких дій, які можуть перешкодити виконанню зобов'язань (угоди) сторонами, які зараз беруть участь в угоді", - додав він.
При цьому Франція, за словами заступника голови МЗС країни, сповнена рішучості забезпечити повне виконання ядерної угоди і збереження фінансових та експортних каналів Ірану. Зараз Париж, вказав співрозмовник Reuters, знаходиться в тісному контакті з іншими сторонами угоди (в основному європейськими) для розгляду заяв Ірану.
При цьому міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі раніше 8 травня в інтерв'ю BFM TV не виключила європейських санкцій проти Ірану після його часткової відмови дотримуватися угоди. Париж, зазначила глава відомства, хоче зберегти цю угоду, і Іран, якщо не стане виконувати свою частину угоди, може зіткнутися з додатковими обмеженнями.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції відносно секторів економіки Ірану, пов'язаних з виробництвом металів.
Дональд Трамп продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану.
Відповідно до повідомлення державної іранської інформаційної агенції IRNA, Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки.