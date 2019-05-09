Франція продовжить співпрацю з Іраном після санкцій Трампа

Таку заяву зробив заступник офіційний представник МЗС країни Олів'є Говена.

Париж "прагне до того, щоб угода, ключове для міжнародної безпеки і міжнародного режиму нерозповсюдження (ядерної зброї), було повністю виконано". "Важливо уникати будь-яких дій, які можуть перешкодити виконанню зобов'язань (угоди) сторонами, які зараз беруть участь в угоді", - додав він.

При цьому Франція, за словами заступника голови МЗС країни, сповнена рішучості забезпечити повне виконання ядерної угоди і збереження фінансових та експортних каналів Ірану. Зараз Париж, вказав співрозмовник Reuters, знаходиться в тісному контакті з іншими сторонами угоди (в основному європейськими) для розгляду заяв Ірану.

При цьому міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі раніше 8 травня в інтерв'ю BFM TV не виключила європейських санкцій проти Ірану після його часткової відмови дотримуватися угоди. Париж, зазначила глава відомства, хоче зберегти цю угоду, і Іран, якщо не стане виконувати свою частину угоди, може зіткнутися з додатковими обмеженнями.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції відносно секторів економіки Ірану, пов'язаних з виробництвом металів.

Дональд Трамп продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану.

Відповідно до повідомлення державної іранської інформаційної агенції IRNA, Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки.