Франция продолжит сотрудничество с Ираном после санкций Трампа

КИЕВ. 9 мая. УНН. После того, как президент США Дональд Трамп ввел против Ирана санкции за его частичный отказ соблюдать условия ядерной сделки, Франция заявила о своей решимости обеспечить не только полное соблюдение ядерного соглашения, но и сохранение иранских финансовых и экспортных каналов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.