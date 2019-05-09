Франция продолжит сотрудничество с Ираном после санкций Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. После того, как президент США Дональд Трамп ввел против Ирана санкции за его частичный отказ соблюдать условия ядерной сделки, Франция заявила о своей решимости обеспечить не только полное соблюдение ядерного соглашения, но и сохранение иранских финансовых и экспортных каналов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Такое заявление сделал заместитель официальный представитель МИД страны Оливье Говена.
Париж "стремится к тому, чтобы соглашение, ключевое для международной безопасности и международного режима нераспространения (ядерного оружия), было полностью выполнено". "Важно избегать любых действий, которые могут помешать выполнению обязательств (сделки) сторонами, которые сейчас участвуют в соглашении", — добавил он.
При этом Франция, по словам замглавы МИД страны, полна решимости обеспечить полное выполнение ядерной сделки и сохранение финансовых и экспортных каналов Ирана. Сейчас Париж, указал собеседник Reuters, находится в тесном контакте с остальными сторонами соглашения (в основном европейскими) для рассмотрения заявлений Ирана.
При этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли ранее 8 мая в интервью BFM TV не исключила европейских санкций против Ирана после его частичного отказа соблюдать сделку. Париж, отметила глава ведомства, хочет сохранить это соглашение, и Иран, если не станет выполнять свою часть сделки, может столкнуться с дополнительными ограничениями.
Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов.
Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Согласно сообщению государственной иранской информационного агентства IRNA, Иран планирует "постепенно уменьшить свои обязательства", закрепленные в ядерной сделке, из которой год назад вышли Соединенные Штаты Америки.