Помпео закликав країни Заходу приєднатися до санкцій США проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео закликав країни Заходу приєднатися до санкцій Вашингтону проти Ірану і перестати вести справи з Ісламською Республікою. Про це Помпео повідомив для газети The Daily Telegraph, перебуваючи з візитом у Великобританії, передає УНН.
"Ми думаємо, що ідеальний розвиток подій полягав би у тому, щоб кожна країна приєдналася до існуючого сьогодні режиму санкцій", - сказав глава Держдепартаменту. "Ми вважаємо, - продовжив Помпео, - що відмова Ірану у праві на добробут для того, щоб розпалювати тероризм, щоб продовжувати випробовування своїх балістичних ракет і своєї ядерної програми - це добра справа".
Ще один плюс санкцій політики проти Тегерана, як вважає глава Держдепартаменту, полягає в тому, що ця політика "дозволить іранському народу знайти демократію, яку він по праву заслуговує".
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"Я переконаний в тому, що іранський народ не хоче того, що пропонує йому керівництво Ісламської Республіки", - додав глава американського зовнішньополітичного відомства.
За його словами, завдання Вашингтона "полягає не в тому, щоб завдати шкоди іранському народу".
"Наша мета полягає в тому, щоб Іран став би вести себе як нормальна країна", - пояснив держсекретар.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції відносно секторів економіки Ірану, пов'язаних з виробництвом металів.
Дональд Трамп продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану.
Відповідно до повідомлення державної іранської інформаційної агенції IRNA, Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки.