США вирішили евакуювати своїх дипломатів з Іраку

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Державний департамент США в середу розпорядився про часткову евакуацію посольства Сполучених Штатів в іракській столиці Багдаді у відповідь на, як заявили в адміністрації президента Дональда Трампа, загрозу, пов'язану з Іраном, що привела до прискореного переміщення американських кораблів і бомбардувальників в Перську затоку. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Держдепартамент наказав американським урядовим працівникам, які не задіяні в терміновій роботі, як в посольстві в Багдаді, так і в консульстві в іракському місті Ербіль, покинути країну.

У заяві посольства йдеться, що в результаті візові послуги в Іраку будуть призупинені. Підрядники, які забезпечують безпеку, харчування та інші подібні послуги, залишаться на місці.

Держсекретар США Майк Помпео заявив минулого тижня, що адміністрація отримала розвіддані, пов'язані з "іранською діяльністю", у результаті якої американські об'єкти і обслуговуючий персонал піддаються "значному ризику". Інші американські чиновники заявили, що ті ж самі розвіддані вказують на потенційні атаки шиїтських арабів. 

Іракські чиновники висловили скептицизм з приводу загрози, описаної американцями, і у вівторок так само зробив і британський генерал-майор Кріс Гіка, який є заступником командувача очолюваної Америкою коаліції, яка бореться проти "Ісламської держави".

"Ні, немає жодної підвищеної загрози з боку підтримуваних Іраном сил в Іраку і Сирії", - заявив зокрема генерал-майор Кріс Гіка. Центральне командування Пентагону опублікувало заяву, в якій йдеться, що коментарі генерала Гіки "суперечать виявленим достовірним загрозам, дані про які є у розвідки США і їх союзників щодо підтримуваних Іраном сил в регіоні".

Нагадаємо, коаліція США підвищила бойову готовність через можливі загрози від Ірану.

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