США решили эвакуировать своих дипломатов из Ирака

КИЕВ. 15 мая. УНН. Государственный департамент США в среду распорядился о частичной эвакуации посольства США в иракской столице Багдаде в ответ на, как заявили в администрации президента Дональда Трампа, угрозу, связанную с Ираном, которая привела к ускоренному перемещению американских кораблей и бомбардировщиков в Персидский залив. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.