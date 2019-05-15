США решили эвакуировать своих дипломатов из Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Государственный департамент США в среду распорядился о частичной эвакуации посольства США в иракской столице Багдаде в ответ на, как заявили в администрации президента Дональда Трампа, угрозу, связанную с Ираном, которая привела к ускоренному перемещению американских кораблей и бомбардировщиков в Персидский залив. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.
Госдепартамент приказал американским правительственным сотрудникам, которые не задействованы в срочной работе, как в посольстве в Багдаде, так и в консульстве в иракском городе Эрбиль, покинуть страну.
В заявлении посольства говорится, что в результате визовые услуги в Ираке будут приостановлены. Подрядчики, которые обеспечивают безопасность, питание и другие подобные услуги, останутся на месте.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что администрация получила разведданные, связанные с "иранской деятельностью", в результате которой американские объекты и обслуживающий персонал подвергаются "значительному риску". Другие американские чиновники заявили, что те же разведданные указывают на потенциальные атаки шиитских арабов.
Иракские чиновники выразили скептицизм по поводу угрозы, описанной американцами, и во вторник так же сделал и британский генерал-майор Крис Гика, который является заместителем командующего возглавляемой Америкой коалиции, которая борется против "Исламского государства".
"Нет, нет никакой повышенной угрозы со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии", - заявил в частности генерал-майор Крис Гика. Центральное командование Пентагона опубликовало заявление, в котором говорится, что комментарии генерала Гики "противоречат выявленным достоверным угрозам, данные о которых есть в разведки США и их союзников относительно поддерживаемых Ираном сил в регионе".
Напомним, коалиция США повысила боевую готовность из-за возможных угрозах от Ирана.