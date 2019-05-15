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Коаліція США підвищила бойову готовність через можливі загрози від Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Міжнародна коаліція на чолі з США на території Іраку підвищила бойову готовність у зв’язку через існуючі “неминучі загрози” для американських військ в зв’язку з присутністю іранських військових в регіоні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Центрального командування Збройних сил США, капітан ВМС Білла Урбана, передає УНН.

“Місія США в даний час знаходиться на високому рівні готовності, тому ми продовжуємо уважно стежити за ймовірними і, можливо, неминучими загрозами американським силам в Іраку”, — сказав американський військовослужбовець.

У лютому поточного року Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS News заявляв про важливість збереження військової присутності американських військових в Іраку, щоб Вашингтон міг пильно “стежити” за Іраном.

Як відзначав господар Білого дому, на будівництво військової бази Айн-аль-Асад на заході Іраку його країна витратила “ціле багатство”.

Як зазначав УНН, для стримування Ірану США можуть направити до 120 тисяч військових на Близький Схід.

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