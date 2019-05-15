Коаліція США підвищила бойову готовність через можливі загрози від Ірану

КИЇВ. 15 травня. УНН. Міжнародна коаліція на чолі з США на території Іраку підвищила бойову готовність у зв’язку через існуючі “неминучі загрози” для американських військ в зв’язку з присутністю іранських військових в регіоні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Центрального командування Збройних сил США, капітан ВМС Білла Урбана, передає УНН.