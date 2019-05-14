Для стримування Ірану США можуть направити до 120 тисяч військових на Близький Схід

За даними видання, минулого четверга виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан представив план, що припускає відправку 120 тисяч військових в країни Близького Сходу. Газета підкреслює, що, згідно з відомими їй даними, такий план може бути реалізований у разі, якщо “іранські збройні сили атакують американських військових”, або якщо влада Ірану “прискорить розробку ядерної зброї”. При цьому мова не йде про безпосереднє вторгнення на територію Ірану, що, за словами газети, “вимагало б більшого числа військових”.

The New York Times уточнює, що одним з авторів ініціативи став помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон. При цьому точно не відомо, чи обізнаний сам глава американської адміністрації Дональд Трамп про подібні плани.

Раніше Трамп заявив, що Іран зіткнеться з серйозними наслідками, якщо влада країни вживатиме необдумані кроки. “Подивимося, як буде розвиватися ситуація навколо Ірану. Якщо вони зроблять хоч щось, то це буде величезна помилка. Якщо вони зроблять хоч щось, то будуть сильно страждати”, — заявив американський лідер журналістам в Білому домі.

Варто також додати, що держесекретар США Майкл Помпео поділився з колегами в ЄС детальними даними про кроки Ірану.