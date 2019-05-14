Для сдерживания Ирана США могут направить до 120 тысяч военных на Ближний Восток

По данным издания, в прошлый четверг исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план, подразумевающий отправку 120 тысяч военных в страны Ближнего Востока. Газета подчеркивает, что, согласно известным ей данным, такой план может быть реализован в случае, если “иранские вооруженные силы атакуют американских военных”, или если власти Ирана “ускорят разработку ядерного оружия”. При этом речь не идет о непосредственном вторжении на территорию Ирана, которая, по словам газеты, “потребовала бы большего числа военных”.

The New York Times уточняет, что одним из авторов инициативы стал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом точно не известно, осведомлен ли сам глава американской администрации Дональд Трамп о подобных планах.

Ранее Трамп заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если власти страны предпримут необдуманные шаги. “Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Если они сделают хоть что-то, то это будет огромная ошибка. Если они сделают хоть что-то, то будут сильно страдать”, — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Стоит также добавить, что держесекретар США Майкл Помпео поделился с коллегами в ЕС подробными данными о шагах Ирана.