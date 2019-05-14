Помпео поділився з колегами в ЄС детальними даними про кроки Ірану

“Іран є загрозою, що посилюється, і це здавалося своєчасним візитом на його (Помпео) шляху в Сочі”, — стверджував Хук. Таким чином він прокоментував рішення Помпео скасувати в самий останній момент поїздку в Москву в рамках візиту в Росію і замість цього відвідати столицю Бельгії для участі в Раді ЄС на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Планується, що у вівторок дипломат відвідає Сочі, де буде прийнятий російським керівництвом.

“Держсекретар хотів поділитися (з представниками ЄС) певними деталями щодо того, що ми говоримо публічно”, — зазначив Хук, який входив до складу делегації Помпео в Брюсселі. За його словами, США закликають Іран користуватися “переговорами, а не погрозами”. “Вони (іранська влада) зробили поганий вибір, сконцентрувавшись на погрозах”, — сказав американський дипломат.

При цьому він підтвердив, що на нинішніх консультаціях Помпео з європейськими колегами йшлося в тому числі про вчинені в неділю атаки на чотири судна, включаючи два нафтові танкери Саудівської Аравії, які перебували в Перській затоці поблизу територіальних вод Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). “Ми обговорили... те, що здається нападами на комерційні судна, що стояли на якорі поблизу (порту) Ель-Фуджейра”, — підкреслив співробітник Держдепартаменту.

Як повідомляв УНН, Трамп прогнозує проблеми для Ірану у разі його необдуманих кроків.