Трамп прогнозує проблеми для Ірану у разі його необдуманих кроків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп попередив, що Іран зіткнеться з серйозними наслідками, якщо влада країни вживатиме необдумані кроки, передає УНН.
“Подивимося, як буде розвиватися ситуація навколо Ірану. Якщо вони зроблять хоч щось, то це буде величезна помилка. Якщо вони зроблять хоч щось, то будуть сильно страждати”, — заявив американський лідер журналістам в Білому домі.
5 травня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що США в якості сигналу владі Ірану направлять ударну групу ВМС на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників в зону оперативної відповідальності Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ), куди входить Близький Схід .
Як повідомляв УНН, Помпео розповів про заходи, які вживатимуть на випадок ворожих дій Ірану.