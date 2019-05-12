Помпео розповів про заходи, які вживатимуть на випадок ворожих дій Ірану

За його словами, такий варіант був встановлений президентом Дональдом Трампом на випадок, якщо “іранці ухвалять погане рішення”. Як зазначив дипломат, мова йде про направлення додаткових сил на Близький Схід для захисту інтересів і безпеки США.

“Ми зробили необхідні заходи, щоб зміцнити, наскільки це можливо, нашу безпеку в регіоні на випадок, якщо Іран вирішить завдати шкоди американським інтересам в Іраку, Афганістані або Ємені, або де-небудь на Близькому Сході”, — заявив Помпео.

Глава Держдепартаменту пояснив, що саме тому Вашингтон прийняв рішення розмістити в регіоні авіаносну ударну групу і інше озброєння. При цьому дипломат зазначив, що в США зрадіють, якщо з Ірану надійде дзвінок для налагодження розбіжностей, незважаючи на відкритий антагонізм між Вашингтоном і Тегераном.

Помпео також підкреслив, що США не прагнуть до війни з Іраном, проте при необхідності готові дати “адекватну відповідь”. Держсекретар заявив, що американська влада “не допустить прорахунків”. “Нашою метою є не війна, а зміна поведінки іранського керівництва”, — пояснив дипломат.

Зокрема, як вважає дипломат, політика Ірану негативно впливає на ситуацію на Близькому Сході. США за допомогою введення санкцій мають намір змінити позицію керівництва країни, сказав держсекретар.

Незважаючи на те, що Іран “несе загрозу для американських інтересів і сіє хаос на Близькому Сході, Білий дім вітав би можливість переговорів з Тегераном”, додав глава Держдепартаменту.

Як повідомляв УНН, Корпус вартових ісламської революції Ірану відмовився від переговорів із Трампом.