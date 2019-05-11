Корпус вартових ісламської революції Ірану відмовився від переговорів із Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Тегеран не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода" і агентство Tasnim.
З такою заявою виступив заступник командувача Корпусу вартових революції Ядолла Джавані на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп запросив керівництво Ірану "зв’язатися" з ним.
"Переговорів з Америкою не буде", – цитує Джавані проурядове інформаційне агентство Tasnim.
Він також заявив, що Вашингтон не наважиться почати бойові дії проти Ірану.
9 травня Трамп у своєму виступі не став виключати військового протистояння з Іраном, однак зазначив, що лишається відкритим до переговорів з іранською владою.
"Що мені хотілося б побачити з боку Ірану – щоб вони зі мною зв’язалися", – сказав він журналістам у Білому домі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав іранський "Корпус вартових Ісламської революції" терористичною організацією. Раніше Тегеран погрожував в цьому випадку вважати терористами американських військових.