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Корпус вартових ісламської революції Ірану відмовився від переговорів із Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Тегеран не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода" і агентство Tasnim.

З такою заявою виступив заступник командувача Корпусу вартових революції Ядолла Джавані на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп запросив керівництво Ірану "зв’язатися" з ним.

"Переговорів з Америкою не буде", – цитує Джавані проурядове інформаційне агентство Tasnim.

Він також заявив, що Вашингтон не наважиться почати бойові дії проти Ірану.

9 травня Трамп у своєму виступі не став виключати військового протистояння з Іраном, однак зазначив, що лишається відкритим до переговорів з іранською владою.

"Що мені хотілося б побачити з боку Ірану – щоб вони зі мною зв’язалися", – сказав він журналістам у Білому домі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав іранський "Корпус вартових Ісламської революції" терористичною організацією. Раніше Тегеран погрожував в цьому випадку вважати терористами американських військових.

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