Корпус стражей исламской революции Ирана отказался от переговоров с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Тегеран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио" Свобода "и агентство Tasnim.
С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпуса стражей революции Ядолла Джавани на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп пригласил руководство Ирана "связаться" с ним.
"Переговоров с Америкой не будет", - цитирует Джавани проправительственное информационное агентство Tasnim.
Он также заявил, что Вашингтон не решится начать боевые действия против Ирана.
9 мая Трамп в своем выступлении не стал исключать военного противостояния с Ираном, однако отметил, что остается открытым к переговорам с иранскими властями.
"Что мне хотелось бы увидеть со стороны Ирана - чтобы они со мной связались", - сказал он журналистам в Белом доме.
Напомним, президент США Дональд Трамп признал иранский "Корпус стражей Исламской революции" террористической организацией. Ранее Тегеран угрожал в этом случае считать террористами американских военных.