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Корпус стражей исламской революции Ирана отказался от переговоров с Трампом

Корпус стражей исламской революции Ирана отказался от переговоров с Трампом

Киев  •  УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Тегеран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио" Свобода "и агентство Tasnim.

С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпуса стражей революции Ядолла Джавани на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп пригласил руководство Ирана "связаться" с ним.

"Переговоров с Америкой не будет", - цитирует Джавани проправительственное информационное агентство Tasnim.

Он также заявил, что Вашингтон не решится начать боевые действия против Ирана.

9 мая Трамп в своем выступлении не стал исключать военного противостояния с Ираном, однако отметил, что остается открытым к переговорам с иранскими властями.

"Что мне хотелось бы увидеть со стороны Ирана - чтобы они со мной связались", - сказал он журналистам в Белом доме.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал иранский "Корпус стражей Исламской революции" террористической организацией. Ранее Тегеран угрожал в этом случае считать террористами американских военных.

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