Трамп прогнозирует проблемы для Ирана в случае его необдуманных шагов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если власти страны будут принимать необдуманные шаги, передает УНН.
“Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Если они сделают хоть что-то, то это будет огромная ошибка. Если они сделают хоть что-то, то будут сильно страдать”, — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.
5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входит Ближний Восток.
Как сообщал УНН, Помпео рассказал о мерах, которые будут приняты в случае враждебных действий Ирана.