Помпео поделился с коллегами в ЕС подробными данными о шагах Ирана

“Иран представляет собой усиливающуюся угрозу, и это казалось своевременным визитом на его (Помпео) пути в Сочи”, — утверждал Хук. Таким образом он прокомментировал решение Помпео отменить в самый последний момент поездку в Москву в рамках визита в Россию и вместо этого посетить столицу Бельгии для участия в Совете ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств. Планируется, что во вторник дипломат посетит Сочи, где будет принят российским руководством.

“Госсекретарь хотел поделиться (с представителями ЕС) определенными деталями относительно того, что мы говорим публично”, — отметил Хук, входивший в состав делегации Помпео в Брюсселе. По его словам, США призывают Иран пользоваться “переговорами, а не угрозами”. “Они (иранские власти) сделали плохой выбор, сконцентрировавшись на угрозах”, — сказал американский дипломат.

При этом он подтвердил, что на нынешних консультациях Помпео с европейскими коллегами речь шла в том числе о совершенных в воскресенье атаках на четыре судна, включая два нефтяных танкера Саудовской Аравии, которые находились в Персидском заливе близ территориальных вод Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). “Мы обсудили... то, что кажется нападениями на коммерческие суда, стоявшие на якоре близ (порта) Эль-Фуджайра”, — подчеркнул сотрудник Госдепартамента.

Как сообщал УНН, Трамп прогнозирует проблемы для Ирана в случае его необдуманных шагов.