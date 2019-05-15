Коалиция США повысила боевую готовность из-за возможных угрозах от Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Международная коалиция во главе с США на территории Ирака повысила боевую готовность в связи из-за существующих “неминуемых угроз” для американских войск в связи с присутствием иранских военных в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США, капитан ВМС Билла Урбана, передает УНН.
“Миссия США в настоящее время находится на высоком уровне готовности, поэтому мы продолжаем внимательно следить за вероятными и, возможно, неминуемыми угрозами американским силам в Ираке”, — сказал американский военнослужащий.
В феврале текущего года Трамп в интервью телеканалу CBS News заявлял о важности сохранения военного присутствия американских военных в Ираке, чтобы Вашингтон мог пристально “следить” за Ираном.
Как отмечал хозяин Белого дома, на постройку военной базы Айн-аль-Асад на западе Ирака его страна потратила “целое состояние”.
Как отмечал УНН, для сдерживания Ирана США могут направить в 120 тысяч военных на Ближний Восток.