В ООН стурбовані зростанням напруженості між США та Іраном

"Ми б попросили всі сторони стишити риторику і знизити поріг дій", – заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи події 19 травня, коли в переповнену іноземними посольствами і представництвами зону безпеки в центрі столиці Іраку Багдада влучила ракета.

Нагадаємо, на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном президент США Дональд Трамп опублікував 20 травня в мережі Twitter повідомлення "якщо Іран захоче битися, це буде офіційний кінець Ірану".

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відкинув заяви Трампа і закликав президента США не погрожувати Ірану.

19 травня у так звану "зелену зону" з посиленими заходами безпеки в центрі столиці Іраку Багдада влучила ракета, але її вибух не спричинив жертв чи потерпілих. Ракета з реактивної установки вибухнула менш ніж за кілометр від будівель посольства США, біля пам’ятника Невідомому солдатові.

Цей обстріл нині розслідують. За одним із припущень, ракету могли випустити зі східної частини Багдада, де базуються деякі загони підтримуваного Іраном проурядового ополчення.

За кілька днів до цього Державний департамент США наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин із сусіднім Іраном, повідомляє посольство США в Багдаді.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій у 2015 році підписали Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.