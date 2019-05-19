Трамп пригрозив Ірану знищенням за погрози в бік США

"Якщо Іран хоче воювати, то Ірану офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте США!" - написав він.

Нагадаємо, 5 травня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що США в якості сигналу владі Ірану направлять ударну групу ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників в зону оперативної відповідальності Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ), куди входять перш за все Близький Схід і Центральна Азія. Пізніше було оголошено, що до цієї групи приєднаються батарея зенітних ракетних комплексів Patriot і військово-транспортний корабель USS Arlington.

Як заявили в Пентагоні, подібний крок є "відповіддю на свідоцтва підвищеної готовності з боку Ірану до проведення наступальних операцій проти сил США і американських інтересів". У Вашингтоні також підкреслили, що не прагнуть до конфлікту з Іраном, але готові захищати сили і інтереси США в регіоні.