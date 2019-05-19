Район поблизу посольства США в Багдаді зазнав ракетного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Район поруч з посольством США в "зеленій зоні" Багдада піддався в неділю ракетному обстрілу. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, передає УНН.
За даними телеканалу, щонайменше один реактивний снаряд розірвався поблизу американської дипмісії. Постраждалих і руйнувань в результаті атаки немає. Як зазначає телестанція, згідно з попередньою інформацією, удар був спрямований саме проти посольства США.
"Зелена зона" - ретельно охороняється іракською столицею. Вона з'явилася на площі в 10 кв. км після повалення режиму Саддама Хусейна в 2003 році і офіційно називалася "міжнародна зона". Однак в ЗМІ прижилася назва "зелена зона", в тому числі тому, що це місце вважалося чи не найбезпечнішим у всьому Іраку, який в ті роки занурювався в затяжний внутрішній конфлікт. Сили міжнародної коаліції під керівництвом США перетворили його на неприступну фортецю, розмістивши там свою адміністрацію.
На території зони, оточене багатометровим парканом і колючим дротом, де до війни розташовувалися палаци Хусейна, держустанови, будинки і вілли чиновників, з'явилися органи влади нових керівників країни, включаючи парламент.
Раніше УНН повідомляв, що американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала співробітників з Іраку.