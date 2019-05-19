Американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала співробітників з Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала іноземців, що працюють на нафтових родовищах в провінції Басра на півдні Іраку. У компанії ці заходи пояснили загостренням обстановки на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Високопоставлений іракський чиновник і ще три джерела розповіли Reuters, що всі іноземні співробітники були евакуйовані в п'ятницю і вранці в суботу. Частина співробітників відправили в Дубай, частина - в житловий комплекс, розташований в Басрі. Іракський чиновник підтвердив цю інформацію в коментарі агентству Associated Press.
Глава іракського державного нафтового концерну South Oil Company Ісан Абдул Джаббар повідомив, що евакуація є "попереджувальним і тимчасовим заходом". Він додав, що в даний момент "немає ніяких ознак" небезпеки для життя та здоров'я працівників ExxonMobil.
Нагадаємо, у зв'язку із загостренням відносин між США і Іраном на цьому тижні Держдепартамент евакуював з Іраку допоміжний персонал американської дипломатичної місії в Багдаді.
У техаській штаб-квартирі ExxonMobil цю інформацію поки не прокоментували.