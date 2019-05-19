Американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала співробітників з Іраку

КИЇВ. 19 травня. УНН. Американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала іноземців, що працюють на нафтових родовищах в провінції Басра на півдні Іраку. У компанії ці заходи пояснили загостренням обстановки на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".