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Американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала співробітників з Іраку

Американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала співробітників з Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Американська нафтовидобувна компанія ExxonMobil евакуювала іноземців, що працюють на нафтових родовищах в провінції Басра на півдні Іраку. У компанії ці заходи пояснили загостренням обстановки на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Високопоставлений іракський чиновник і ще три джерела розповіли Reuters, що всі іноземні співробітники були евакуйовані в п'ятницю і вранці в суботу. Частина співробітників відправили в Дубай, частина - в житловий комплекс, розташований в Басрі. Іракський чиновник підтвердив цю інформацію в коментарі агентству Associated Press.

Глава іракського державного нафтового концерну South Oil Company Ісан Абдул Джаббар повідомив, що евакуація є "попереджувальним і тимчасовим заходом". Він додав, що в даний момент "немає ніяких ознак" небезпеки для життя та здоров'я працівників ExxonMobil.

Нагадаємо, у зв'язку із загостренням відносин між США і Іраном на цьому тижні Держдепартамент евакуював з Іраку допоміжний персонал американської дипломатичної місії в Багдаді.

У техаській штаб-квартирі ExxonMobil цю інформацію поки не прокоментували.

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