Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil эвакуировала сотрудников из Ирака

Высокопоставленный иракский чиновник и еще три источника рассказали Reuters, что все иностранные сотрудники были эвакуированы в пятницу и утром в субботу. Часть сотрудников отправили в Дубай, часть – в жилой комплекс, расположенный в Басре. Иракский чиновник подтвердил эту информацию в комментарии агентству Associated Press.

Глава иракского государственного нефтяного концерна South Oil Company Исан Абдул Джаббар сообщил, что эвакуация является "предупредительной и временной мерой". Он добавил, что в данный момент "нет никаких признаков" опасности для жизни сотрудников ExxonMobil.

Напомним, в связи с обострением отношений между США и Ираном на этой неделе Госдепартамент эвакуировал из Ирака вспомогательный персонал американской дипломатической миссии в Багдаде.

В техасской штаб-квартире ExxonMobil эту информацию пока не прокомментировали.