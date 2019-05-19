Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil эвакуировала сотрудников из Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil эвакуировала иностранцев, работающих на нефтяных месторождениях в провинции Басра на юге Ирака. В компании эти меры объяснили обострением обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Высокопоставленный иракский чиновник и еще три источника рассказали Reuters, что все иностранные сотрудники были эвакуированы в пятницу и утром в субботу. Часть сотрудников отправили в Дубай, часть – в жилой комплекс, расположенный в Басре. Иракский чиновник подтвердил эту информацию в комментарии агентству Associated Press.
Глава иракского государственного нефтяного концерна South Oil Company Исан Абдул Джаббар сообщил, что эвакуация является "предупредительной и временной мерой". Он добавил, что в данный момент "нет никаких признаков" опасности для жизни сотрудников ExxonMobil.
Напомним, в связи с обострением отношений между США и Ираном на этой неделе Госдепартамент эвакуировал из Ирака вспомогательный персонал американской дипломатической миссии в Багдаде.
В техасской штаб-квартире ExxonMobil эту информацию пока не прокомментировали.