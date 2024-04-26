Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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В ООН призвали развернуть миссию безопасности на Гаити
Генеральный секретарь ООН призывает к срочному развертыванию международной миссии безопасности в Гаити для борьбы с бандами и оказания помощи новому правительству.
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья
Сегодня, 26 апреля, во многих странах мира люди, которые запатентовали свое изобретение, написали какое-то произведение или сделали что-то другое оригинальное благодаря своим умственным способностям могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине
Секретарь Пентагона Ллойд Остин обсудил вторжение России в Украину и дальнейшую координацию безопасности помощи Украине с министром национальной обороны Румынии Ангелом Тилваром в телефонном разговоре.
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня
Северная Корея провела успешное испытание новой 240-мм реактивной системы залпового огня, на котором присутствовал лидер Ким Чен Ын, высоко оценивший ее стратегическое значение для усиления артиллерийского потенциала страны.
Блинкен встречается с министром иностранных дел Китая
Держсекретар США Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні, щоб обговорити такі спірні питання, як військова напруженість, ризики ШІ та потік фентанілу на тлі стабілізації відносин між США і Китаєм.
В США Интернет стал "нейтральным"
Федеральная комиссия по связи США приняла требования по сетевому нейтралитету, восстановив старое правило, которое запрещает интернет-провайдерам отдавать предпочтение определенным веб-сайтам или программам над другими.
Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления
Оккупанты начали аудит остальных 33 шахт на Донбассе, почти 100 из 114 шахт признаны убыточными из-за нехватки работников и миллионных долгов за электроэнергию.
Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год
В 2023 финансовом году Toyota достигла рекордных мировых продаж автомобилей - 10,31 миллиона единиц, впервые превысив отметку в 10 миллионов благодаря росту продаж за рубежом, в частности гибридных моделей в Северной Америке и Европе.
Столтенберг: страны НАТО не прислали Украине обещанную военную помощь
Страны НАТО не предоставили Украине обещанной военной помощи в течение последних месяцев, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Военные советники США не будут работать на фронте в Украине - Пентагон
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что любые дополнительные военные советники США, направленные в Украину, не будут работать вблизи линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.