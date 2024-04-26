В ООН призвали развернуть миссию безопасности на Гаити

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал новые власти Гаити как можно быстрее развернуть работу международной миссии безопасности на островах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь призывает все государства-члены обеспечить функционирование многонациональной миссии по безопасности, а также обеспечить ей финансовую и материально-техническую поддержку, необходимую для успеха заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Генеральный секретарь ООН также рекомендовал ускорить реализацию переходных механизмов управления новым правительством Гаити, чтобы минимизировать влияние банд на островах.

Дополнение

Совет безопасности ООН одобрил отправку миссии по обеспечению безопасности на Гаити. Цель миссии - помочь гаитянским властям в борьбе с бандами, орудующими в стране. Только в прошлом году на Гаити произошло более 3 тысяч убийств и более 1,5 тысячи похищений людей. Крупномасштабные нападения на целые районы привели к перемещению около 200 тыс. человек.

14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие