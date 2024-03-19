14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

Четырнадцать тел были найдены в столице Гаити Порт-о-Пренс после нескольких недель бандитского насилия, что привело к отставке премьер-министра. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Местные жители сообщают, что они не знают обстоятельств гибели людей, но сказали, что районы Лабуле и Томассен в зажиточном пригороде Петион-Виль с самого утра подверглись нападению вооруженных преступников. Свидетели рассказали, что члены банд напали на банк, заправку и жилые дома в этом районе.

Они приехали в балаклавах на своих автомобилях, на мотоциклах, на собственной машине скорой помощи, а затем устроили массовое убийство населения Петион-Вилля - рассказал местный житель Винсент Жан Робер.

В понедельник едва избежал нападения на свой дом один из местных судей.

Напомним

Гаити уже три недели охвачено бандитским восстанием хорошо вооруженных группировок, которые заявляют, что хотят свергнуть премьер-министра Ариэля Генри.

На прошлой неделе Генри согласился уйти в отставку, чтобы позволить сформировать временное правительство, под давлением соседних стран Карибского бассейна, в том числе Соединенных Штатов.

Ситуация остается сложной. Несколько стран, включая США и страны-члены Европейского Союза, эвакуировали дипломатический персонал из Гаити в связи с кризисом.

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