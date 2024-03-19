14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  137547 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133190 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131882 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191637 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190980 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187762 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170695 просмотра

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18 марта 2024, 13:13  •  150203 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  379237 просмотра

14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

По меньшей мере 14 человек были убиты в богатом пригороде столицы Гаити после недель бандитских разборок, которые уже привели к отставке премьер-министра.

Новости Мира •   •  8782 просмотра
14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины

Коллаборациониста с Харьковщины, который помогал российскому агрессору, фиксируя места дислокации украинских войск и помогая на российских блокпостах, задержали при попытке побега на оккупированную территорию, ему грозит до 12 лет заключения.

Война •   •  11087 просмотра
Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины

Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что россия нарушает международное право, не позволяя МККК посетить украинских военнопленных, препятствуя подтверждению их статуса, но Украина работает над ускорением обмена пленными через новые страны-посредники.

Война •   •  12225 просмотра
Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным

Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США

Украинская сборная получила рекордные 76 медалей, среди которых 44 золотые, 20 серебряных и 12 бронзовых, на международных спортивных соревнованиях для ветеранов войны и раненых военнослужащих "United States Air Force Trials 2024".

спорт •   •  8913 просмотра
Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США

россия разрушила более 200 медучреждений за более чем два года войны - Минздрав

За более чем два года войны россия повредила 1 543 медицинских учреждения и полностью разрушила еще 204 в Украине.

Война •   •  10276 просмотра
россия разрушила более 200 медучреждений за более чем два года войны - Минздрав

Все больше россиян на себе ощущают последствия войны, среди населения накапливается усталость от путинского режима - Юсов

Все больше россиян ощущают на себе последствия путинской войны в Украине, что приводит к росту усталости и недовольства его режимом среди населения.

Война •   •  9050 просмотра
Все больше россиян на себе ощущают последствия войны, среди населения накапливается усталость от путинского режима - Юсов

22 населенных пункта на Сумщине полностью эвакуированы

22 из 115 населенных пунктов в 5-километровой зоне возле границы в Сумской области Украины были полностью эвакуированы из-за продолжающихся боевых действий, и на сегодняшний день эвакуировано около 820 детей.

Общество •   •  11284 просмотра
22 населенных пункта на Сумщине полностью эвакуированы

россия за прошедшие сутки обстреляла более 110 раз Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области - ГПСУ

За минувшие сутки зафиксировано более 110 обстрелов со стороны россии на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей, при этом враг продолжает обстреливать эти районы ежедневно.

Война •   •  10196 просмотра
россия за прошедшие сутки обстреляла более 110 раз Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области - ГПСУ

В россии загорелся и затонул траулер "капитан лобанов": что известно

российский траулер "капитан лобанов" затонул в Балтийском море после взрыва на борту, в результате которого четверо членов экипажа получили ранения и, возможно, один погиб.

Новости Мира •   •  10103 просмотра
В россии загорелся и затонул траулер "капитан лобанов": что известно

Минфин: расходы госбюджета в феврале составили более 270 млрд грн

В феврале расходы государственного бюджета Украины составили 274,6 млрд грн, из которых больше всего средств было направлено на оплату труда (179,9 млрд грн), социальные выплаты (89,5 млрд грн), поддержку Вооруженных сил (21,7 млрд грн) и обслуживание государственного долга (35,6 млрд грн).

Экономика •   •  11516 просмотра
Минфин: расходы госбюджета в феврале составили более 270 млрд грн