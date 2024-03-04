На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек

Десять человек погибли во время массового побега заключенных из крупнейшей в Гаити тюрьмы, пишет АР, передает УНН.

Детали

Вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходили беспорядки, и выпустили на свободу заключенных.

По меньшей мере десять человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных пишет агентство.

По данным агентства, до нападения в тюрьме содержались 3800 заключенных, а по состоянию на сейчас - около сотни.

Дополнение

Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С тех пор усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

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