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На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек

На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 00:33  •  2224 просмотра

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Десять человек погибли во время массового побега из крупнейшей тюрьмы Гаити в Порт-о-Пренсе в результате нападения вооруженных людей, а тысячи заключенных сбежали во время беспорядков.

Десять человек погибли во время массового побега заключенных из крупнейшей в Гаити тюрьмы, пишет АР, передает УНН.

Детали

Вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходили беспорядки, и выпустили на свободу заключенных.

По меньшей мере десять человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных

пишет агентство.

По данным агентства, до нападения в тюрьме содержались 3800 заключенных, а по состоянию на сейчас - около сотни.

Дополнение

Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С тех пор усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

В Гаити банда открыла огонь по протестующим: семь человек убиты27 августа 2023, 01:51 • 684275 просмотров

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