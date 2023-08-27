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В Гаити банда открыла огонь по протестующим: семь человек убиты

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. По меньшей мере семь человек были убиты на Гаити в субботу, сообщила местная правозащитная организация CARDH, в результате того, что банда, контролирующая северный пригород столицы Порт-о-Пренс, открыла огонь из пулеметов на акцию протеста, организованную лидером христианской церкви. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Местные СМИ сообщили о по меньшей мере 10 убитых, а директор CARDH Гедеон Джин сказал, что окончательное число, вероятно, будет выше, добавив, что несколько человек были ранены, а некоторые протестующие были похищены.

На видео, опубликованном на Х (ранее известной как Twitter - ред.),  видно около 100 человек, многие из которых одеты в желтые рубашки, связанные с религиозной группой пастора Марко, маршируют в пригороде Ханаан, некоторые с палками и мачете.

Издание пишет, что на непроверенных видео в социальных сетях видно, как в людей стреляют на улице, тела лежат на земле, а люди, похожие на заложников, говорят, что считали марш мирным и не догадывались, что речь идет о борьбе с бандой.

Дополнение

Протесты, которые проходили в Гаити, были против насилия вооруженных банд, которые за прошлый месяц убили и ранили около 200 человек. 

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