У Гаїті банда відкрила вогонь по протестувальникам: сім людей вбито

Деталі

Місцеві ЗМІ повідомили про щонайменше 10 убитих, а директор CARDH Гедеон Джин сказав, що остаточне число, ймовірно, буде вищим, додавши, що кілька людей були поранені, а деякі протестувальників були викрадені.

На відео, опублікованому на Х (раніше відомій як Twitter - ред.), видно близько 100 людей, багато з яких одягнені в жовті сорочки, пов’язані з релігійною групою пастора Марко, марширують у передмісті Ханаан, деякі з палицями та мачете.

Видання пише, що на неперевірених відео в соціальних мережах видно, як у людей стріляють на вулиці, тіла лежать на землі, а люди, схожі на заручників, кажуть, що вважали марш мирним і не здогадувалися, що йдеться про боротьбу з бандою.

Доповнення

Протести, які проходили в Гаїті, були проти насилля збройних банд, які за минулий місяць вбили та поранили близько 200 осіб.