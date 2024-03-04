На Гаїті сталася масова втеча ув'язнених із в'язниці: загинули 10 людей
Київ • УНН
Десять людей загинули під час масової втечі з найбільшої в'язниці Гаїті в Порт-о-Пренсі в результаті нападу озброєних людей, а тисячі ув'язнених втекли під час заворушень.
Десять людей загинули під час масової втечі ув'язнених із найбільшої в Гаїті в'язниці, пише АР, передає УНН.
Деталі
Озброєні люди напали на національну в'язницю в столиці Гаїті Порт-о-Пренсе, де відбувалися заворушення, і випустили на волю в'язнів.
Щонайменше десять людей загинули під час втечі кількох тисяч ув'язнених
За даними агентства, до нападу у тюрмі утримувалися 3800 ув'язнених, а станом на тепер –близько сотні.
Доповнення
Гаїті переживає багаторічну соціально-політичну кризу, яка загострилася після вбивства президента Жовенеля Моїза в липні 2021 року. З того часу посилився вплив бандитських угруповань, які займаються вимаганнями, викраденнями з метою викупу та контролюють цілі райони країни, включаючи паливні термінали.
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