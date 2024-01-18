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В окрестностях Токмака за день было по меньшей мере шесть взрывов - мэр Мелитополя

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 08:46  •  15822 просмотра

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По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в окрестностях Токмака произошло по меньшей мере шесть взрывов. Он отметил, что это было частью усилий по борьбе с вражескими силами, подобные события произошли в Бердянске и Мелитополе.

В окрестностях временно оккупированного Токмака накануне было по меньшей мере 6 взрывов, сообщил в эфире телемарафона в четверг мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Вчера по меньшей мере 6 взрывов в окрестностях Токмака (...) Токмак является, можно сказать, фронтовым городом, и в каждом помещении, в каждом захваченном предприятии враг разместил свою военную технику и личный состав. Поэтому нет никаких сомнений, что вчера в Токмаке продолжилась ликвидация врагов

- отметил Федоров.

И добавил, что такая же ликвидация врага продолжается и в Бердянске, где 16 января были взрывы в местах концентрации "военных рф на территории промзоны", и на территории Мелитополя, когда ликвидировали машину, "в которой находились военные".

В оккупированном Токмаке есть прилеты - Федоров17 январь 2024, 13:25 • 17968 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На околицях Токмака за день було щонайменше шість вибухів - мер Мелітополя
At least six explosions on the outskirts of Tokmak during the day - Mayor of Melitopol
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В окрестностях Токмака за день было по меньшей мере шесть взрывов - мэр Мелитополя

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в окрестностях Токмака произошло по меньшей мере шесть взрывов. Он отметил, что это было частью усилий по борьбе с вражескими силами, подобные события произошли в Бердянске и Мелитополе.

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