В окрестностях Токмака за день было по меньшей мере шесть взрывов - мэр Мелитополя

В окрестностях временно оккупированного Токмака накануне было по меньшей мере 6 взрывов, сообщил в эфире телемарафона в четверг мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Вчера по меньшей мере 6 взрывов в окрестностях Токмака (...) Токмак является, можно сказать, фронтовым городом, и в каждом помещении, в каждом захваченном предприятии враг разместил свою военную технику и личный состав. Поэтому нет никаких сомнений, что вчера в Токмаке продолжилась ликвидация врагов - отметил Федоров.

И добавил, что такая же ликвидация врага продолжается и в Бердянске, где 16 января были взрывы в местах концентрации "военных рф на территории промзоны", и на территории Мелитополя, когда ликвидировали машину, "в которой находились военные".

В оккупированном Токмаке есть прилеты - Федоров