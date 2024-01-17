В оккупированном Токмаке есть прилеты - Федоров
Киев • УНН
Сообщение о прилетах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прилеты. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
Детали
"Токмак. россияне уже устали считать прилеты", - написал Федоров.
Ранее Федоров писал, что во временно оккупированном Бердянске сообщают о взрывах.
"Бердянск. Жители сообщают о взрывах. Хорошо слышат в районе порта и со стороны Азовского", - сообщал Федоров.
Дополнение
13 августа в оккупированном Мариуполе произошел "хлопок". Были попадания в казарму россиян на МФК им. Ильича в районе 3-го Депо.
В оккупированном Токмаке есть прилеты - Федоров
Сообщение о прилетах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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