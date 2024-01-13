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У Маріуполі вранці лунали вибухи: попередньо, є влучання в казарму окупантів – Андрющенко

У Маріуполі вранці лунали вибухи: попередньо, є влучання в казарму окупантів – Андрющенко

Київ • УНН

 • 37059 перегляди

В окупованому Маріуполі вранці пролунали вибухи, ймовірно, є влучання в казарму росіян.

У окупованому Маріуполі вранці сталася "бавовна". Попередньо, є влучання в казарму росіян на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram, передає УНН.

Деталі

Андрющенко о 9:45 повідомив, що у Маріуполі  гучно й працює ворожа ППО.

"Причому, знову ППО прямо впритул до житлової забудови (сюрприз)", - написав він.

Згодом він зазначив, що сталася пожежа в районі промзони на вулиці Тополіна - Аглофабрика.

О 10:49 Андрющенко повідомив про наслідки ранкової "бавовни" в Маріуполі.

Попередньо влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо. Цілком можливо уламками власної ППО.  Проте, одразу після вообще ничего не произошло пожежі, окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя. Типова гра в схованки після "бавовни"

- розповів Андрющенко.

Окрім того, він повідомив, що було ураження в Бердянському порту.

"По Бердянську попередньо від партнерів - ураження в Бердянському порту, який окупанти використовують як військову базу. Деталі згодом", - написав Андрющенко.

Та додав, що в Маріуполі фіксується посилений рух ворожої авіації.

Доповнення

У п’ятницю зранку, 12 січня, в окупованому Маріуполі також були вибухи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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