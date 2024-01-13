У Маріуполі вранці лунали вибухи: попередньо, є влучання в казарму окупантів – Андрющенко
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі вранці пролунали вибухи, ймовірно, є влучання в казарму росіян.
У окупованому Маріуполі вранці сталася "бавовна". Попередньо, є влучання в казарму росіян на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram, передає УНН.
Деталі
Андрющенко о 9:45 повідомив, що у Маріуполі гучно й працює ворожа ППО.
"Причому, знову ППО прямо впритул до житлової забудови (сюрприз)", - написав він.
Згодом він зазначив, що сталася пожежа в районі промзони на вулиці Тополіна - Аглофабрика.
О 10:49 Андрющенко повідомив про наслідки ранкової "бавовни" в Маріуполі.
Попередньо влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо. Цілком можливо уламками власної ППО. Проте, одразу після вообще ничего не произошло пожежі, окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя. Типова гра в схованки після "бавовни"
Окрім того, він повідомив, що було ураження в Бердянському порту.
"По Бердянську попередньо від партнерів - ураження в Бердянському порту, який окупанти використовують як військову базу. Деталі згодом", - написав Андрющенко.
Та додав, що в Маріуполі фіксується посилений рух ворожої авіації.
Доповнення
У п’ятницю зранку, 12 січня, в окупованому Маріуполі також були вибухи.