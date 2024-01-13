В Мариуполе утром раздавались взрывы: предварительно, есть попадание в казарму оккупантов - Андрющенко
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе утром прогремели взрывы, вероятно, есть попадание в казарму россиян.
В оккупированном Мариуполе утром произошел "хлопок". Предварительно, есть попадание в казарму россиян на МФК им. Ильича районе 3-го Депо. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
Детали
Андрющенко в 9:45 сообщил, что в Мариуполе громко и работает вражеская ПВО.
"Причем, опять ПВО прямо вплотную к жилой застройке (сюрприз)", - написал он.
Впоследствии он отметил, что произошел пожар в районе промзоны на улице Тополина - Аглофабрика.
В 10:49 Андрющенко сообщил о последствиях утреннего "хлопка" в Мариуполе.
Предварительно попадание в казарму оккупантов на МФК им. Ильича районе 3-го Депо. Вполне возможно обломками собственной ПВО. Однако, сразу после вообще ничего не произошло пожара, оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в прятки после "хлопка"
Кроме того, он сообщил, что было поражение в Бердянском порту.
"По Бердянску предварительно от партнеров - поражение в Бердянском порту, который оккупанты используют как военную базу. Детали позже", - написал Андрющенко.
И добавил, что в Мариуполе фиксируется усиленное движение вражеской авиации.
Дополнение
В пятницу утром, 12 января, в оккупированном Мариуполе также были взрывы.
В Мариуполе утром раздавались взрывы: предварительно, есть попадание в казарму оккупантов - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе утром прогремели взрывы, вероятно, есть попадание в казарму россиян.
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