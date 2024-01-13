В Мариуполе утром раздавались взрывы: предварительно, есть попадание в казарму оккупантов - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе утром произошел "хлопок". Предварительно, есть попадание в казарму россиян на МФК им. Ильича районе 3-го Депо. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.

Детали

Андрющенко в 9:45 сообщил, что в Мариуполе громко и работает вражеская ПВО.

"Причем, опять ПВО прямо вплотную к жилой застройке (сюрприз)", - написал он.

Впоследствии он отметил, что произошел пожар в районе промзоны на улице Тополина - Аглофабрика.

В 10:49 Андрющенко сообщил о последствиях утреннего "хлопка" в Мариуполе.

Предварительно попадание в казарму оккупантов на МФК им. Ильича районе 3-го Депо. Вполне возможно обломками собственной ПВО. Однако, сразу после вообще ничего не произошло пожара, оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в прятки после "хлопка" - рассказал Андрющенко.

Кроме того, он сообщил, что было поражение в Бердянском порту.

"По Бердянску предварительно от партнеров - поражение в Бердянском порту, который оккупанты используют как военную базу. Детали позже", - написал Андрющенко.

И добавил, что в Мариуполе фиксируется усиленное движение вражеской авиации.

Дополнение

В пятницу утром, 12 января, в оккупированном Мариуполе также были взрывы.