В окупованому Маріуполі пролунали вибухи - Андрющенко
Київ • УНН
Вибухи пролунали по всьому Маріуполю 12 січня, деталі з'ясовуються, повідомив радник міського голови Андрющенко.
У п’ятницю зранку, 12 січня, в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
"Маріуполь. Гучно. Всі райони міста. Деталі з’ясовуємо. Лівобережний район - Східно-Північний напрям", — написав Андрющенко.
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