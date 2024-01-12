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29 березня, 17:57 • 144921 перегляди

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29 березня, 17:57 • 179476 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 202033 перегляди

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29 березня, 07:30 • 175179 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 151887 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 157627 перегляди

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28 березня, 16:27 • 150395 перегляди

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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи - Андрющенко

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи - Андрющенко

Київ • УНН

 • 119354 перегляди

Вибухи пролунали по всьому Маріуполю 12 січня, деталі з'ясовуються, повідомив радник міського голови Андрющенко.

У п’ятницю зранку, 12 січня, в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

"Маріуполь. Гучно. Всі райони міста. Деталі з’ясовуємо. Лівобережний район - Східно-Північний напрям", — написав Андрющенко.

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