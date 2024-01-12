В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко
Взрывы прогремели по всему Мариуполю 12 января, детали выясняются, сообщил советник городского головы Андрющенко.
На фронте произошло 64 боевых столкновения за сутки - Генштаб
Украинские войска отбили 64 вражеские атаки, выдержали авиаудары и ракетные обстрелы, удерживая свои позиции против российского наступления во многих регионах.
14 января в Давосе делегации со всего мира обсудят украинскую формулу мира: приглашены более 120 стран
14 января в Давосе состоятся глобальные переговоры о мире в Украине, на которые приглашены более 120 стран для обсуждения справедливого и долговременного урегулирования.
Сегодня День украинского политзаключенного: сколько украинских политзаключенных сейчас находятся в российских тюрьмах
Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.
ВСУ нанесли 2 авиаудара по врагу за сутки - Генштаб
Украинские военные нанесли 2 авиаудара по местам сосредоточения живой силы противника, а также попали в командный пункт и склад боеприпасов.
Япония запустила ракету с разведывательным спутником на борту
Японское агентство JAXA запустило ракетой H2F разведывательный спутник для наблюдения за Землей и сбора военных данных, в первую очередь о Северной Корее.
Блинкен встретится с высокопоставленным чиновником Китая накануне выборов в Тайване
Блинкен встретится с китайским чиновником Лю Цзяньчао в Вашингтоне накануне выборов на Тайване, поскольку США предостерегают от вмешательства.
Северная Корея готовится принять первых туристов с 2020 года
Северная Корея планирует разрешить въезд российской туристической группе, что свидетельствует о потенциальном ослаблении строгого пограничного контроля после пандемии. Четырехдневный тур, который начнется 9 февраля, включает Пхеньян и горнолыжный курорт.
CNN: хуситы нанесли удары по военным кораблям США и Великобритании
Хуситы атаковали военные корабли США и Великобритании в Красном море после ударов западных союзников по Йемену. Эти удары были ответом на угрозы хуситов мировой торговле.
День соблюдения новогодних обещаний, Татьянин день по новоюлианскому календарю. Что еще можно отметить 12 января
Исследования показывают, что лишь около 12% чувствуют себя успешными в выполнении своих новогодних обещаний.