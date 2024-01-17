В окупованому Токмаку є прильоти - Федоров
Київ • УНН
Повідомлення про прильоти в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.
В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прильоти. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
Деталі
"Токмак. росіяни вже втомилися рахувати прильоти", - написав Федоров.
Раніше Федоров писав, що у тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи.
"Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибухи. Добре чують в районі порту та з боку Азовського", - повідомляв Федоров.
Доповнення
13 серпня у окупованому Маріуполі сталася "бавовна". Були влучання в казарму росіян на МФК ім. Ілліча районі 3-го Депо.