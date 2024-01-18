На околицях Токмака за день було щонайменше шість вибухів - мер Мелітополя
Київ • УНН
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, на околицях Токмака сталося щонайменше шість вибухів. Він зазначив, що це було частиною зусиль по боротьбі з ворожими силами, подібні події відбулися в Бердянську та Мелітополі.
На околицях тимчасово окупованого Токмака напередодні було щонайменше 6 вибухів, повідомив в ефірі телемарафону у четвер мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
Учора щонайменше 6 вибухів на околицях Токмака. (...) Токмак є, можна сказати, фронтовим містом, і в кожному приміщенні, у кожному захопленому підприємстві ворог розмістив свою військову техніку та особовий склад. Тож немає жодних сумнівів, що вчлора в Токмаку продовжилася ліквідація ворогів
Та додав, що така ж ліквідація ворога триває і в Бердянську, де 16 січня були вибухи у місцях концентрації "військових рф на території промзони", і на території Мелітополя, коли ліквідували автівку, "у якій перебували військові".
В окупованому Токмаку є прильоти - Федоров17.01.24, 15:25 • 20534 перегляди