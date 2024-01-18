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На околицях Токмака за день було щонайменше шість вибухів - мер Мелітополя

На околицях Токмака за день було щонайменше шість вибухів - мер Мелітополя

Київ • УНН

 • 25783 перегляди

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, на околицях Токмака сталося щонайменше шість вибухів. Він зазначив, що це було частиною зусиль по боротьбі з ворожими силами, подібні події відбулися в Бердянську та Мелітополі.

На околицях тимчасово окупованого Токмака напередодні було щонайменше 6 вибухів, повідомив в ефірі телемарафону у четвер мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.

Учора щонайменше 6 вибухів на околицях Токмака. (...) Токмак є, можна сказати, фронтовим містом, і в кожному приміщенні, у кожному захопленому підприємстві ворог розмістив свою військову техніку та особовий склад. Тож немає жодних сумнівів, що вчлора в Токмаку продовжилася ліквідація ворогів

- зазначив Федоров.

Та додав, що така ж ліквідація ворога триває і в Бердянську, де 16 січня були вибухи у місцях концентрації "військових рф на території промзони", і на території Мелітополя, коли ліквідували автівку, "у якій перебували військові".

В окупованому Токмаку є прильоти - Федоров17.01.24, 15:25 • 20534 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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