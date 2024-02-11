В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  177013 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  226893 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  196163 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  242986 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  278458 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  227070 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  196270 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  211477 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  208666 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207787 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных

Силы обороны уничтожили российскую военную технику и личный состав в Токмаке благодаря точным артиллерийским ударам при поддержке местного населения.

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В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных

В Хмельницкой области заблудившегося рыбака спасли после почти суточной поисковой операции

25-летнего рыбака, который потерялся между двумя общинами в Хмельницкой области, спасли после поисковой операции, которая длилась почти сутки.

Общество •   •  11945 просмотра
В Хмельницкой области заблудившегося рыбака спасли после почти суточной поисковой операции

В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

Спасатели в Винницкой области достали из пруда тело 57-летнего мужчины, поиски которого велись правоохранителями еще с декабря 2023-го года.

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В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из вагонов

россияне построили 30-километровую линию обороны, использовав более 2100 железнодорожных вагонов вдоль ответвления железной дороги в оккупированной Донецкой области Украины.

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россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из вагонов

Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу генерал-лейтенанта Александра Павлюка как нового Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

С начала года сбито уже 359 "шахедов" - Зеленский в вечернем обращении

Согласно вечернему обращению президента Зеленского, с начала года украинские средства противовоздушной обороны сбили 359 беспилотников-камикадзе иранского производства, известных как "шахиды".

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С начала года сбито уже 359 "шахедов" - Зеленский в вечернем обращении

Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе

Украина и Польша планируют открыть новый автомобильный пограничный переход между Нижанковичами и Малховичами в течение шести месяцев.

Общество •   •  25147 просмотра
Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе

россияне семь раз за день атаковали Никопольщину дронами-камикадзе

россияне семь раз за день атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников-камикадзе.

Война •   •  26056 просмотра
россияне семь раз за день атаковали Никопольщину дронами-камикадзе

На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки российские войска 66 раз открывали огонь на Авдеевском и Марьинском направлениях и 17 раз - на Бахмутском, всего произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.

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На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников

Глава НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал заявление Дональда Трампа атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, заявив, что любая атака на Альянс будет встречена объединенным ответом, а подрыв союзников увеличивает риски для солдат.

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Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников