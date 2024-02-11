В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных

На временно оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных благодаря точным ударам артиллерии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, благодаря удачным артиллерийским ударам, Силы обороны уничтожили технику и личный состав противника во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Отмечается, что эта операция состоялась при поддержке местного населения города.

При поддержке гражданского населения на временно оккупированных территориях, силам обороны удается качественно работать по вражеским целям. Так, накануне, удалось наносить несколько точных ударов по позициям оккупантов на временно оккупированных территориях Запорожской области - Центр национального сопротивления.

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