"Приветствие для оккупантов": в Токмаке сообщают о громких взрывах - Федоров
В городе Токмак Запорожской области Украины прогремели взрывы.
Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев
Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.
В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием
США планируют предоставить Украине оружие, передав его Греции с тем пониманием, что Греция потом передаст Украине часть своих избыточных вооружений.
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО
Шестерых сотрудников Киевского СИЗО судить за халатность и служебный подлог, что позволило заключенному пронести взрывчатку из СИЗО и взорвать ее в Шевченковском районном суде в июле 2023 года.
Министры ЕС обсудят помощь Украине в рамках Европейского фонда мира и "новый этап" EPF - Боррель
Министры обороны ЕС обсудят предоставление дополнительной помощи Украине из фонда Европейского фонда мира и возможное переформатирование фонда.
Насчитал подчиненным миллион гривен доплат: на Николаевщине объявили подозрение должностному лицу воинской части
Начальника штаба воинской части в Николаевской области подозревают в незаконном начислении 1 миллиона гривен подчиненным, которые фактически не выполняли боевых задач.
Израиль призывает отправить Генсека ООН в отставку
Израиль призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку после заявлений о том, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС.
Украинские воины нанесли поражение оккупантам на левом берегу Днепра: уничтожены РСЗО "БМ-21", пушки, танк
Украинские защитники продолжают операции на левом берегу Днепра, уничтожив 1 танк, 2 РСЗО БМ-21, 3 пушки и убив 90 российских военнослужащих.
россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина
57-летний мужчина получил осколочное ранение руки после того, как российские войска обстреляли жилой дом в селе Тягинка Херсонской области.
Украина ищет различные пути для получения необходимого количества боеприпасов - Кулеба
Украина изучает различные варианты получения необходимого количества боеприпасов для своих Вооруженных сил, поскольку они нуждаются в большем количестве поставок для продолжения борьбы с россией.