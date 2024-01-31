"Приветствие для оккупантов": в Токмаке сообщают о громких взрывах - Федоров

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сообщают о громких взрывах, которые слышны в городе и пригороде, сообщил в среду мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Прифронтовой Токмак слушает приветствие для оккупантов. Жители сообщают о громких взрывах - слышит и город, и пригород - сообщил Федоров в Telegram.

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