"Вітання для окупантів": у Токмаку повідомляють про гучні вибухи - Федоров
Київ • УНН
У місті Токмак Запорізької області України пролунали вибухи.
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи, що чути в місті та передмісті, повідомив у середу мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
Прифронтовий Токмак слухає вітання для окупантів. Мешканці повідомляють про гучні вибухи - чує і місто, і передмістя
ЗСУ завдали удару по російській радіолокаційній станції ППО в окупованому Криму30.01.24, 15:47 • 41927 переглядiв