"Вітання для окупантів": у Токмаку повідомляють про гучні вибухи - Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи, що чути в місті та передмісті, повідомив у середу мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.

Прифронтовий Токмак слухає вітання для окупантів. Мешканці повідомляють про гучні вибухи - чує і місто, і передмістя - повідомив Федоров у Telegram.

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