В окупованому Токмаку Сили оборони ліквідували російських військових

На тимчасово окупованому Токмаку Сили оборони ліквідували російських військових завдяки влучним ударам артилерії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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За інформацією, завдяки вдалим артилерійським ударам, Сили оборони знищили техніку та особовий склад противника в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

Зазначається, що ця операція відбулася за підтримки місцевого населення міста.

За підтримки цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, силам оборони вдається якісно працювати по ворожих цілях. Так, напередодні, вдалося завдавати кілька точних ударів по позиціях окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області – Центр національного спротиву.

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