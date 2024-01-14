В оккупированном Мелитополе прогремели громкие взрывы, пишут о подрыве кадыровцев

В оккупированном Мелитополе в воскресенье вечером, 14 января, слышали громкий взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров со ссылкой на местных жителей, передает УНН.

Детали

Информации о том, где произошел взрыв и что было его причиной пока нет.

Выясняем подробности написал Федоров.

В оккупированном Мелитополе более 35 тысяч украинцев отказались от российских паспортов - Федоров

Местные телеграм-каналы пишут, что в Мелитополе сегодня взорвали кадыровцев.