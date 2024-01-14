В оккупированном Мелитополе прогремели громкие взрывы, пишут о подрыве кадыровцев
Киев • УНН
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв; по сообщениям, объектом нападения были силы Кадырова, подробности не уточняются.
В оккупированном Мелитополе в воскресенье вечером, 14 января, слышали громкий взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров со ссылкой на местных жителей, передает УНН.
Детали
Информации о том, где произошел взрыв и что было его причиной пока нет.
Выясняем подробности
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Местные телеграм-каналы пишут, что в Мелитополе сегодня взорвали кадыровцев.
В оккупированном Мелитополе прогремели громкие взрывы, пишут о подрыве кадыровцев
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв; по сообщениям, объектом нападения были силы Кадырова, подробности не уточняются.
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