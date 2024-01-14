В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи, пишуть про підрив кадирівців

В окупованому Мелітополі у неділю ввечері, 14 січня, чули гучний вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров з посиланням на місцевих жителів, передає УНН.

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Інформації про те, де стався вибух і що було його причиною наразі немає.

Зʼясовуємо подробиці написав Федоров.

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Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Мелітополі сьогодні підірвали кадировців.