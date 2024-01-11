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В окупованому Мелітополі понад 35 тисяч українців відмовилися від російських паспортів - Федоров

В окупованому Мелітополі понад 35 тисяч українців відмовилися від російських паспортів - Федоров

Київ • УНН

 • 25513 перегляди

У Мелітополі понад 35 000 мешканців відмовилися від російського громадянства; 70 000 зазнають ворожих переслідувань.

Понад 35 тисяч мешканців Мелітополя не погодилися отримувати громадянства рф. Про це зазначив мер Мелітополя Іван Федоров під час етеру телемарафону, пише УНН.

Стандартне населення нашого окупованого Мелітополя – це 150 тисяч мешканців. Приблизно 70 тисяч наразі вимушено залишаються в тимчасовій окупації, з яких не більше половини погодилися на тиск ворога та отримали паспорти рф. Але більш ніж 35 тисяч мешканців не погодилися сьогодні отримувати паспорти рф, чекаючи ЗСУ

- зауважив Іван Федоров.

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини: важкі поранення отримали цивільні мешканці населених пунктів11.01.24, 10:30 • 20718 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок російського вторгнення в Україну, місто Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією з боку рф від 1 березня 2022 року.

У кінці минулого тижня російські війська 169 разів обстріляли 22 населених пункти Запорізької області. Станом на 7 січня було відомо про завдання матеріальних збитків. Обійшлося без жертв.

Також УНН повідомляв, що у Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу рф - наразі відомо вже про п'ятьох потерпілих.

На Мелітопольський напрямок завезли кубанських "казаків" - Федоров03.01.24, 19:15 • 30211 переглядiв

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