Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до п'яти
Київ • УНН
У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу рф - наразі відомо вже про п'ятьох потерпілих.
У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу рф - наразі відомо вже про п'ятьох потерпілих. про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.
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За його словами, сьогодні окупанти завдали п'ять ракетних ударів по місту. Крім того, окупанти здійснили 96 обстрілів по області.
Малашко зауважив, що у Запоріжжі сьогодні найбільше влучань приватному секторі та по житлових багатоповерхівках.
На жаль, кількість постраждалих вже зросла до 5 осіб - поранення отримали чотири чоловіки та жінка. На місці працюють спецслужби, які ліквідовують наслідки удару
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Раніше УНН повідомляв, що сьогодні вранці у Запоріжжі пролунало п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони міста.
Нагадаємо
Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба розповів, що внаслідок масованої ракетної атаки російської армії на Україну сьогодні вранці дві людини загинули - у Криворізькому районі та на Хмельниччині.
Крім того, відомо про щонайменше 33 поранених.
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