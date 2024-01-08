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Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до п'яти

Київ • УНН

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У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу рф - наразі відомо вже про п'ятьох потерпілих.

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу рф - наразі відомо вже про п'ятьох потерпілих. про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі 

За його словами, сьогодні окупанти завдали п'ять ракетних ударів по місту. Крім того, окупанти здійснили 96 обстрілів по області. 

Малашко зауважив, що у Запоріжжі сьогодні найбільше влучань  приватному секторі та по житлових багатоповерхівках. 

На жаль, кількість постраждалих вже зросла до 5 осіб - поранення отримали чотири чоловіки та жінка. На місці працюють спецслужби, які ліквідовують наслідки удару

- резюмував очільник  Запорізької ОВА.

Доповнення 

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні вранці у Запоріжжі пролунало п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони міста.

Нагадаємо

 Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба розповів, що внаслідок масованої ракетної атаки російської армії на Україну сьогодні вранці дві людини загинули - у Криворізькому районі та на Хмельниччині. 

Крім того, відомо про щонайменше 33 поранених.

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Володимир Омельченко

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