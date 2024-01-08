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Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до пяти

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 09:15  •  12135 просмотра

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В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела рф - сейчас известно уже о пяти пострадавших.

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела рф - сейчас известно уже о пяти пострадавших. об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает УНН.

Детали 

По его словам, сегодня оккупанты нанесли пять ракетных ударов по городу. Кроме того, оккупанты совершили 96 обстрелов по области. 

Малашко отметил, что в Запорожье сегодня больше всего попаданий  в частном секторе и по жилым многоэтажкам. 

К сожалению, количество пострадавших уже возросло до 5 человек - ранения получили четыре мужчины и женщина. На месте работают спецслужбы, которые ликвидируют последствия удара

- резюмировал глава  Запорожской ОГА.

Дополнение 

Ранее УНН сообщал, что сегодня утром в Запорожье прогремело пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы города.

Напомним,

 Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба рассказал, что в результате массированной ракетной атаки российской армии на Украину сегодня утром два человека погибли - в Криворожском районе и в Хмельницкой области. 

Кроме того, известно о по меньшей мере 33 раненых.

В Змиеве на Харьковщине после удара рф продолжается поисковая операция: в МВД показали видео спасения человека08 январь 2024, 07:58 • 27947 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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