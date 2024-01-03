На Мелітопольський напрямок завезли кубанських "казаків" - Федоров

Ворог продовжує тероризувати українців в окупації. Зокрема на Мелітопольський напрямок завезли так званих кубанських "казаків", які вчиняють беззаконня. Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

На мелітопольський напрямок завезли кубанських "казаків". Ряжені бойовики загону БАРС-11 найбільше "воюють" в прифронтових селах. Ходять у папахах і у найкращих традиціях російської армії віджимають у мешканців житло та речі. Можуть знищувати особисте майно просто так, задля розваги. Звідкіля б не завезли до нас "визволителів" - вкотре замість навіяного пропагандою "ми вмєстє" – суцільні грабунки й знущання над нашими людьми в окупації - написав Федоров.

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