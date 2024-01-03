На Мелитопольское направление завезли кубанских "казаков" - Федоров

Враг продолжает терроризировать украинцев в оккупации. В частности на Мелитопольское направление завезли так называемых кубанских "казаков", которые совершают беззаконие. Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

На мелитопольское направление завезли кубанских "казаков". Переодетые боевики отряда БАРС-11 больше всего "воюют" в прифронтовых селах. Ходят в папахах и в лучших традициях российской армии отжимают у жителей жилье и вещи. Могут уничтожать личное имущество просто так, ради развлечения. Откуда бы ни завезли к нам "освободителей" - в который раз вместо навеянного пропагандой "мы вместе" - сплошные грабежи и издевательства над нашими людьми в оккупации