В оккупированном Мелитополе украинским детям проводят лекции "российской идентичности" - Центр сопротивления
Киев • УНН
российские оккупанты заставляют мелитопольских школьников посещать лекции о "российской идентичности".
Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты рассказывают лекции "российской идентичности", на которые принудительно сгоняют школьников города. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
"Во временно оккупированном Мелитополе враг проводит среди украинских детей уроки "русской идентичности". Полное название пропагандистского мероприятия "Сто дат Российской идентичности" на эти лекции оккупационная администрация принудительно сгоняла школьников города", - сообщает ЦНС.
Отмечается, что ответственными за промывание мозгов детям является "федеральное агентство по делам национальностей" - специальный кремлевский орган для воспитания манкуртов.
"Уроки для юных украинцев вел известный предатель армянского народа айказ микаелян, служащий на владимира путина с 00-х годов. Теперь он творит политику геноцида на захваченных землях Украины, надеясь лишить нас целого поколения", - добавляют в ЦНС.
Напомним
российские захватчики создали базу жителей временно оккупированных территорий, которых подозревают в нелояльности.
В оккупированном Мелитополе украинским детям проводят лекции "российской идентичности" - Центр сопротивления
российские оккупанты заставляют мелитопольских школьников посещать лекции о "российской идентичности".
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