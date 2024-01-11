Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини: важкі поранення отримали цивільні мешканці населених пунктів

За минулу добу росіяни 108 разів обстрілювали Херсонщину. У населених пунктах Червоний Маяк та в Новодмитрівка постраждали 3 людини. Зокрема жінка отримала дуже важкі поранення ніг, тому їх довелося ампутувати.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Ми - Україна", начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає УНН.

Деталі

За словами посадовця, уночі було чутно вибухи – окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини.

За минулу добу 108 разів росіяни обстрілювали Херсонщину, окупанти використали 482 снаряди для обстрілу цивільних населених пунктів, будинків – Червоний Маяк, де подружжя постраждало внаслідок прильоту російського снаряду у будинок – розповів Толоконніков.

Він також повідомив, що постраждалими є чоловік 1967 року народження та жінка 1959 року народження.

Нажаль, жінка отримала дуже важкі поранення ніг, і лікарям прийшлося ампутувати ноги. Співчуваємо цьому горю. Чоловік отримав поранення більш легкі, але все ж середнього ступеню тяжкості – був шпиталізований - сказав Толоконніков.

Миколаївщина вночі зазнала ворожого обстрілу з артилерії

Окрім цього, за словами посадовця, у Новодмитрівці, чоловік також попав під обстріл.

На щастя неважкі поранення, також звернувся за допомогою. - зазначив керівник пресофісу Херсонської ОВА.

У Херсон, за словами Толоконнікова, прилетіло 5 снарядів, - без жертв і руйнувань.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару в Харкові постраждало 13 людей, у тому числі турецький і грузинський журналісти; 10 госпіталізовано.

На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.