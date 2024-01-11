Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини: важкі поранення отримали цивільні мешканці населених пунктів
Київ • УНН
Цивільне населення Херсонської області зазнало поранень внаслідок інтенсивних російських обстрілів, одній жінці довелося ампутувати ногу.
За минулу добу росіяни 108 разів обстрілювали Херсонщину. У населених пунктах Червоний Маяк та в Новодмитрівка постраждали 3 людини. Зокрема жінка отримала дуже важкі поранення ніг, тому їх довелося ампутувати.
Про це повідомив в ефірі телеканалу "Ми - Україна", начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає УНН.
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За словами посадовця, уночі було чутно вибухи – окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини.
За минулу добу 108 разів росіяни обстрілювали Херсонщину, окупанти використали 482 снаряди для обстрілу цивільних населених пунктів, будинків – Червоний Маяк, де подружжя постраждало внаслідок прильоту російського снаряду у будинок
Він також повідомив, що постраждалими є чоловік 1967 року народження та жінка 1959 року народження.
Нажаль, жінка отримала дуже важкі поранення ніг, і лікарям прийшлося ампутувати ноги. Співчуваємо цьому горю. Чоловік отримав поранення більш легкі, але все ж середнього ступеню тяжкості – був шпиталізований
Миколаївщина вночі зазнала ворожого обстрілу з артилерії11.01.24, 08:23 • 33426 переглядiв
Окрім цього, за словами посадовця, у Новодмитрівці, чоловік також попав під обстріл.
На щастя неважкі поранення, також звернувся за допомогою.
У Херсон, за словами Толоконнікова, прилетіло 5 снарядів, - без жертв і руйнувань.
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