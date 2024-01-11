Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини: важкі поранення отримали цивільні мешканці населених пунктів

ukenru
29 березня, 17:57 • 127565 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 155869 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 146294 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 184176 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 158430 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 143144 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 151686 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148621 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 408388 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172863 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 62919 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 66551 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 71145 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 70183 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 49095 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 258631 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 408344 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 459836 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 466609 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 374464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 29622 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 155841 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137888 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131678 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 105355 перегляди
Актуальне
Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини: важкі поранення отримали цивільні мешканці населених пунктів

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини: важкі поранення отримали цивільні мешканці населених пунктів

Київ • УНН

 • 20718 перегляди

Цивільне населення Херсонської області зазнало поранень внаслідок інтенсивних російських обстрілів, одній жінці довелося ампутувати ногу.

За минулу добу росіяни 108 разів обстрілювали Херсонщину. У населених пунктах Червоний Маяк та в Новодмитрівка постраждали 3 людини. Зокрема жінка отримала дуже важкі поранення ніг, тому їх довелося ампутувати.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Ми - Україна", начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає УНН.

Деталі

За словами посадовця, уночі було чутно вибухи – окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини.

За минулу добу 108 разів росіяни обстрілювали Херсонщину, окупанти використали 482 снаряди для обстрілу цивільних населених пунктів, будинків – Червоний Маяк, де подружжя постраждало внаслідок прильоту російського снаряду у будинок

– розповів Толоконніков.

Він також повідомив, що постраждалими є чоловік 1967 року народження та жінка 1959 року народження.

Нажаль, жінка отримала дуже важкі поранення ніг, і лікарям прийшлося ампутувати ноги. Співчуваємо цьому горю. Чоловік отримав поранення більш легкі, але все ж середнього ступеню тяжкості – був шпиталізований

- сказав Толоконніков.

Миколаївщина вночі зазнала ворожого обстрілу з артилерії11.01.24, 08:23 • 33426 переглядiв

Окрім цього, за словами посадовця, у Новодмитрівці, чоловік також попав під обстріл.

На щастя неважкі поранення, також звернувся за допомогою. 

- зазначив керівник пресофісу Херсонської ОВА.

У Херсон, за словами Толоконнікова, прилетіло 5 снарядів, - без жертв і руйнувань.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару в Харкові постраждало 13 людей, у тому числі турецький і грузинський журналісти; 10 госпіталізовано.

На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42